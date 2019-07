Le PLC fustige la « politique de haine » de l’administration Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Après le président du groupe parlementaire du Minjoo, qui a prononcé hier un discours à l’Assemblée nationale, son homologue du Parti Liberté Corée (PLC), la 1ere force de l’opposition, a pris la parole aujourd’hui devant les députés.Na Kyung-won en a profité pour s'en prendre à l’administration de Moon Jae-in en la qualifiant de « nouvelle dictature » et en l’accusant de pratiquer une « politique de haine ». Selon elle, l’exécutif tente de faire taire tous ceux qui sont critiques à son égard. Dans la foulée, elle s’est engagée à ce que son parti fasse revivre l’économie et la sécurité nationale avec une politique basée sur la liberté et la responsabilité.Quant à la dernière rencontre entre les dirigeants américain et nord-coréen Donald Trump et Kim Jong-un, dimanche à Panmunjom, la représentante des élus de la formation conservatrice a critiqué le président Moon pour s’être cantonné au rôle d’« invité ». Elle a néanmoins promis de coopérer activement pour la tenue d’une réunion entre les Parlements des deux Corées, proposée par le Minjoo.En ce qui concerne la rallonge budgétaire, Na a affirmé que son parti allait faire en sorte de ne laisser que les crédits liés aux catastrophes et à la vie quotidienne des citoyens, en gommant tous les superflus.Enfin, la numéro deux du PLC a appelé Tokyo à retirer les mesures de représailles commerciales et Séoul à réviser sa politique japonaise.