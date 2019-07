Photo : YONHAP News

Rien à signaler dans le ciel sud-coréen, ce jeudi après-midi. L'anticyclone présent en mer Jaune, à l'ouest de la péninsule, nous préserve du mauvais temps au moins jusqu'à dimanche.Les températures sont légèrement supérieures aux normales de saison. On relève 26℃ à Jeju, 31℃ à Daejeon, 32℃ à Séoul et 34℃ à Daegu, la ville la plus chaude.