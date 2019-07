Un soldat sud-coréen arrêté pour avoir tenté de rejoindre l’organisation Etat islamique

Photo : KBS News

Un soldat sud-coréen a récemment tenté de rejoindre l’organisation Etat islamique (EI). D’après la KBS, l’équipe conjointe de la police et de l’armée a interpellé un certain Park, âgé de 23 ans, pour violation de la loi relative à la prévention du terrorisme.Le prévenu est soupçonné d’avoir collecté des informations sur l’EI et posté des clips vidéo liés au terrorisme sur Internet dès 2016, avant d’entamer son service militaire l’année suivante. Les investigateurs ont également révélé que Park avait reçu un e-mail envoyé par un membre du groupe terroriste expliquant comment y adhérer. Ce n’est pas tout. A l’armée, il a même volé un dispositif servant à allumer des explosifs.Toutefois, l’équipe conjointe n’estime pas que ce militaire ait conçu un plan concret visant à commettre des attentats terroristes.