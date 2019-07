Séoul se concerte avec Washington pour la relance du tourisme aux monts Geumgang et à Gaeseong

Photo : KBS News

Alors que la reprise des négociations nucléaires Washington-Pyongyang au niveau de travail devrait bientôt avoir lieu, Séoul est en train de se concerter avec Washington sur la possibilité de relancer le tourisme aux monts Geumgang et dans la ville de Gaeseong, en territoire nord-coréen.Selon la KBS, cette démarche intervient alors que l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, a indiqué que les Etats-Unis pourraient faire des concessions, telles que l’amélioration des relations diplomatiques ou l’aide humanitaire, à condition que le régime gèle ses programmes liés aux armes de destruction massive (ADM) pendant que les négociations se poursuivent.A cet égard, le gouvernement sud-coréen examine la possibilité de proposer comme contrepartie au pays communiste la relance des deux projets d'excursion intercoréens suspendus depuis 2008. En effet, le tourisme ne fait pas l'objet des sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu. L’administration Trump serait favorable à cette initiative.Toutefois, pour le moment, l’exécutif focalise ses efforts pour que les pourparlers nord-coréano-américains soient remis sur les rails le plus tôt possible, avant d’œuvrer pour le réchauffement des relations intercoréennes.De son côté, le ministère de la Réunification s’est montré plus prudent sur cette question, en affirmant aujourd’hui devant des journalistes que les discussions avec les Etats-Unis en la matière n’étaient pas en cours. Interrogé sur la possibilité d’examiner la relance de ces projets touristiques une fois les pourparlers nucléaires Washington-Pyongyang avancés, un responsable du ministère s’est contenté de dire qu’il ne s’avancerait pas à établir de pronostics.