Restriction commerciale du Japon : les chefs de conglomérats sud-coréens rencontrent le PDG de SoftBank

Photo : YONHAP News

Les chefs des principaux conglomérats sud-coréens ont rencontré, hier à Séoul, le PDG du groupe japonais SoftBank, Masayoshi Son. Soit le jour même où le Japon a mis en œuvre ses mesures de restriction commerciale envers la Corée du Sud. Le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong et le président de LG, Koo Kwang-mo entre autres étaient présents.Les hommes d’affaires ont discuté du dispositif nippon pendant deux heures et demie, soit plus longtemps que prévu, mais sont repartis sans faire de commentaire, probablement en raison du caractère sensible de la question.Il reste en effet deux à trois mois de stock de matériaux nécessaires pour la fabrication des semi-conducteurs. Samsung Electronics et SK Hynix ont annoncé qu’ils déploieraient tous leurs efforts pour assurer la fourniture des pièces à leurs sous-traitants. Pourtant, l’exportation des produits concernés doit être soumise à un examen préalable à autorisation dont la durée peut atteindre trois mois.Le gouvernement a convoqué une réunion en urgence pour soutenir le secteur des semi-conducteurs et des écrans. Yoo Myung-hee, ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, a critiqué l’Archipel pour avoir violé lui-même la réglementation de l'Arrangement de Wassenaar qui sert de fondement à la restriction en question. Car, en vertu de ces règles, la régulation ne doit ni viser un pays particulier ni porter préjudice aux échanges commerciaux du secteur privé.Son a également été reçu par le président de la République Moon Jae-in à la Maison bleue. Il a conseillé à Séoul de se concentrer en priorité sur le développement de l’intelligence artificielle. Les deux hommes n’ont toutefois pas abordé la question du commerce bilatéral.