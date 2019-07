Femmes de réconfort : dissolution officielle de la Fondation pour la paix et la guérison

Photo : YONHAP News

Sur fond d’exacerbation des tensions entre Séoul et Tokyo, la procédure juridique de dissolution de la Fondation pour la paix et la guérison, chargée d’indemniser les anciennes femmes de réconfort et leurs familles, aurait été officiellement achevée mercredi. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Asahi Shimbun. Mais, toujours selon le quotidien japonais, comme la Corée du Sud n’en a pas informé le Japon jusqu’à hier soir, ce dernier devrait protester contre cette démarche à laquelle il s’opposait fermement.Petit rappel. Il s’agit d’une entité mise en place suite au compromis hautement controversé trouvé en 2015 entre l’administration de Park Geun-hye et le gouvernement japonais sur ces victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée nippone pendant la Seconde guerre mondiale. Tokyo s’engageait à apporter 1 milliard de yens, soit environ 8,2 millions d’euros, pour la création de cette fondation. En échange, Séoul a promis de ne plus demander d’excuses à Tokyo sur ce dossier.Cet accord vivement décrié par les rescapées de ce crime de guerre et de nombreux sud-Coréens a été remis en question par le gouvernement de Moon Jae-in, arrivé au pouvoir en mai 2017. Ainsi, celui-ci a entamé la procédure de dissolution de la fondation dès le 21 novembre dernier.D’après le journal nippon, jusqu’à présent, la fondation a offert 100 millions de wons, l’équivalent de 7 500 euros, à chaque victime et 20 millions de wons, près de 1 500 euros, aux familles des rescapées décédées. 36 victimes sur 47 et 71 membres des familles des victimes sur un total de 199 inscrits sur la liste des bénéficiaires ont exprimé leur souhait de toucher cette indemnisation. Le quotidien a ensuite rapporté que 15 d’entre eux ne l’avaient pas encore perçue, et que la dissolution de la fondation pourrait rendre difficile cette indemnisation.