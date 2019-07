Pyongyang se dit prêt à une réunion entre des députés des deux Corées

Photo : YONHAP News

Pyongyang a accepté la proposition de Séoul d’organiser des pourparlers entre les députés des deux Corées.Une délégation du Minjoo, le parti présidentiel, a rencontré la vice-présidente de l’Assemblée populaire suprême du pays communiste Pak Kum-hui, en marge de la 2e édition du forum international pour le développement du parlementarisme, mardi dernier à Moscou.Sul Hoon, un membre du conseil suprême de la formation, a proposé une entrevue entre les Parlements des deux pays, ce à quoi Pak a consenti. Selon lui, cette coopération a pour but d’accélérer la dénucléarisation de la péninsule et d'y construire une paix permanente. Sul a également expliqué à son interlocutrice la nécessité de renforcer les échanges intercoréens, via la relance du tourisme aux monts Geumgang et à Pyongyang ainsi que la réouverture de la zone industrielle intercoréenne de Gaeseong.Lee Hae-chan, le président du Minjoo, avait souhaité lundi dernier créer une occasion de s’entretenir avec ses homologues du Nord sur les enjeux récents en formant une délégation pour visiter le royaume ermite.