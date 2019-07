Samsung Electronics : le bénéfice d’exploitation en recul de 56 % sur un an

Photo : YONHAP News

Sur fond de chute des prix des semi-conducteurs, le bénéfice d’exploitation de Samsung Electronics au 2e trimestre aurait chuté de 56 % sur un an, en enregistrant 6 500 milliards de wons, soit environ 4,9 milliards d’euros. Il s’agit pourtant d’une progression de 4,3 % par rapport au trimestre précédent.D’après l’annonce provisoire faite aujourd’hui par le géant sud-coréen de l’électronique, le chiffre d’affaires a également reculé de 4,2 % ces trois derniers mois par rapport à l’an dernier avec 56 000 milliards de wons, l’équivalent de 42,4 milliards d’euros, mais il a augmenté de 6,9 % en glissement trimestriel.Le bénéfice par secteur n’a pas été dévoilé. Mais celui enregistré par les semi-conducteurs ne devrait atteindre que quelque 2,4 milliards d’euros. Ce qui ne représente qu’un quart du chiffre du 3e trimestre de l’année dernière, près de 10,3 milliards d’euros.Quant au secteur des smartphones, il aurait dégagé un profit proche de 1,5 milliard d’euros, en raison du ralentissement des ventes du modèle Galaxy S10 et de l’augmentation de la part des appareils d’entrée et moyenne gammes.