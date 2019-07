Le Bareun-Avenir appelle au gel du smic et à la réforme du marché du travail

Photo : YONHAP News

Après ses homologues du Minjoo, le parti présidentiel, et du Parti Liberté Corée, la 1ere force de l’opposition, c’était aujourd’hui au tour du président du dernier groupe parlementaire, celui du Bareun-Avenir, de s’exprimer à la tribune de l’Assemblée nationale.A cette occasion, Oh Shin-hwan a appelé le président de la République Moon Jae-in à déclarer lui-même le gel du salaire minimum horaire pour l’an prochain, afin d’empêcher un nouveau choc économique en raison d’un bond spectaculaire du smic. Dans la foulée, il a demandé au gouvernement de changer sa politique économique qui consiste à favoriser la croissance par l’augmentation des revenus.Le député Oh a ensuite critiqué le projet de rallonge budgétaire, le qualifiant d’« expédient pour sauver la face » qui ne fera qu’augmenter le nombre d’emplois précaires. Il a ensuite proposé comme alternative la réforme du marché du travail, l’abolition de réglementations et le soutien à la création d’entreprises de nouvelles technologies.Sur le plan sécuritaire, le numéro 2 de la seconde force de l’opposition a demandé le lancement d’une enquête parlementaire sur l’affaire du bateau nord-coréen, arrivé le mois dernier sur la côte sud-coréenne sans être détecté par l'armée, tout en appelant à la démission des hauts officiels concernés.Enfin, sur le projet de loi visant à réviser la loi électorale, dont le traitement par un processus accéléré a été décidé malgré la vive protestation du PLC, le chef des députés du Bareun-Avenir a souligné de nouveau l’importance d’une coordination politique pour l’adopter par consensus.