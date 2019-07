Les Championnats du monde de natation de Gwangju seront d’une ampleur inédite

Photo : YONHAP News

L’inscription à la 18e édition des Championnats du monde de natation, qui débutent vendredi prochain à Gwangju dans le sud-ouest de la Corée du Sud, s’est terminée hier matin.Parmi les 209 pays membres de la Fédération internationale de natation (FINA), 194 se sont inscrits pour un total de 7 507 participants, dont 2 639 athlètes et 1 550 officiels. Un chiffre bien supérieur à celui des dernières compétitions qui se sont tenues à Kazan, en Russie (16e), et à Budapest, en Hongrie (17e).Par ailleurs, la Corée du Nord n’a pas encore présenté son intention d’envoyer ses sportifs. L’organisateur prévoit tout de même d’autoriser sa participation si Pyongyang le prévient avant le coup d’envoi de l’événement. Des places sont prévues pour sa délégation au sein de la résidence et lors de la cérémonie d’ouverture.Etant donné que le royaume ermite concourt principalement dans les disciplines du plongeon et de la natation artistique, sa présence ou non n’aura que peu d’influence sur le programme. Une participation tout sauf improbable, compte tenu de la détente des relations avec la rencontre des dirigeants de Séoul, Pyongyang et Washington dimanche dernier à Panmunjom.