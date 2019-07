BTS en tête des ventes d’albums physiques aux Etats-Unis au premier semestre

Photo : YONHAP News

Décidément, le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) ne cesse de faire parler de lui aux quatre coins du monde. Sur les six premiers mois de l’année, BTS a vendu le plus d’albums physiques aux Etats-Unis avec 312 000 exemplaires de son dernier opus « Map of the soul : Persona » sorti en avril.C’est ce qu’a dévoilé aujourd’hui Nielsen Music dans son rapport sur le premier semestre 2019. Il place le septuor sud-coréen en tête de son classement « Top 10 des albums physiques ». Ce document compile les chiffres de vente enregistrés du 4 janvier au 20 juin sur le marché américain.De son côté, le magazine américain Forbes a salué les exploits du boys band en rappelant que son dernier album a permis de hisser le groupe en tête du classement Billboard 200 pour la troisième fois, bien que ses paroles ne soient pas en anglais.