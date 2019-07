Moon Jae-in s’entretient avec le directeur général de SoftBank sur le développement des industries

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier après-midi à la Maison bleue Masayoshi Son, le président de la société japonaise SoftBank.Moon Jae-in a affirmé s’être inspiré du projet du PDG lors de leur rencontre en 2012 pour élaborer l’initiative « Super grid de l’Asie du Nord-est ». Il s’agit de la mise en place des réseaux électroniques reliant ces vastes régions. Le locataire de la Cheongwadae a également remercié son interlocuteur dont les conseils prodigués à son prédécesseur Kim Dae-jung ont contribué fortement au progrès économique du pays. A l’époque, Son avait souligné la nécessité du développement des réseaux Internet ultra-rapides et de l’industrie du jeu vidéo.Le numéro un sud-coréen a ensuite questionné son hôte sur les stratégies pour devenir un pionnier de la quatrième révolution industrielle et accélérer le développement de l’entrepreneuriat dans le secteur des TIC. Selon l’homme d’affaires japonais, le pays du Matin clair devrait se concentrer avant tout sur l’essor de l’intelligence artificielle. Il a également souligné l'importance de soutenir financièrement les jeunes entrepreneurs passionnés et créatifs, mais qui manquent de capital. Moon lui a alors demandé d’investir pour ces jeunes fondateurs et d’aider les entreprises sud-coréennes à s’implanter sur le marché international en utilisant le réseau de sa firme. Ce à quoi Son a consenti.Les deux hommes n’ont toutefois pas abordé le dossier de la restriction par Tokyo des exportations vers Séoul, contrairement aux attentes.