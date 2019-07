Kim Bo-young, 1ere romancière de science-fiction à s’exporter aux Etats-Unis

Photo : KBS News

Une nouvelle encourageante pour la littérature de science-fiction du pays du Matin clair. La romancière Kim Bo-young a récemment vendu les droits de publication de trois de ses ouvrages à la maison d’édition américaine de renom Happer Collins Publishers. C’est la première fois qu’un auteur sud-coréen de SF exporte ses romans aux Etats-Unis.Plus précisément, il s’agit de « Je t’attends », « Le précurseur de là-haut » et « Je t’attends II » (titre provisoire). Ils seront publiés au 1er semestre 2021 dans la collection Happer Voyager, spécialisée dans ce genre littéraire.Distingués par une imagination fulgurante et une clairvoyance exceptionnelle, les textes de Kim ont déjà attiré l’attention à l’étranger. En 2015, sa nouvelle « Le Mythe de l’évolution » a été publiée pour la première fois dans un célèbre magazine américain spécialisé dans la SF. Ensuite, en 2017, l’association littéraire britannique a retenu une autre nouvelle, « Je t’attends », parmi les six œuvres littéraires asiatiques à ne pas manquer.