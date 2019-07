Les exportations de jeux vidéo multipliées par 45 en 16 ans

Photo : YONHAP News

L’industrie du jeu vidéo est devenue un des secteurs phares des exportations sud-coréennes. En effet, elle représente plus de deux tiers des contenus culturels vendus hors des frontières, avec une multiplication par 45 du montant enregistré au cours des 16 dernières années.A en croire les données publiées aujourd’hui par les autorités du pays, ce chiffre a grimpé de 130,4 millions de dollars en 2001 à 5,9 milliards en 2017. En effet, les exportations de jeux vidéo n’ont cessé de progresser depuis 16 ans. Et leur augmentation a pris de la vitesse plus récemment, en enregistrant un bond de 80,7 % en 2017 par rapport à l’année précédente.Ce secteur a également connu une expansion fulgurante dans le pays. Le chiffre d’affaires a explosé de 3 051,6 milliards de wons, soit environ 2,3 milliards d’euros en 2001, à 13 142,3 milliards de wons, l’équivalent de 10 milliards d’euros en 2017. Dans ce contexte, le gouvernement envisage d’assouplir une série de réglementations dans cette industrie tout en essayant d’instaurer une culture de jeu vidéo saine afin de limiter les risques d’addiction, en particulier chez les jeunes.