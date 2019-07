Le syndicat de la poste coréenne sur le point d’entamer une grève

Photo : YONHAP News

Le syndicat de la poste coréenne a mené ce matin une dernière négociation avec le patronat avant la grève, mais sans résultat.Lors des tractations qui se sont déroulées au siège du ministère de l’Emploi et du Travail à Sejong, l’employeur a proposé une semaine de travail de cinq jours avec l’embauche supplémentaire de 500 effectifs. De leur côté, les ouvriers réclament le recrutement de 2 000 employés et la suppression de la livraison le samedi. Selon eux, ces revendications ont déjà été avancées l’an dernier à travers la réunion tripartite entre les partenaires sociaux et le gouvernement, mais n'ont toujours pas été respectées. Le patronat affirme qu’il est impossible d’y donner suite en raison du déficit considérable prévu de 200 milliards de wons, soit 154 millions d’euros.Les délégués syndicaux voteront la proposition de la direction cet après-midi, et si plus de la moitié s’y opposent, les travailleurs débrayeront à partir de mardi prochain avec le rejet du travail dès demain. Ce serait une première depuis plus de 60 ans.