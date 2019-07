Le festival « Korea Live » débarque à Rouen la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

La 6e édition du festival « Korea Live » se déroulera du 8 au 12 juillet à Rouen, en France.Sur le thème de l’« inspiration éternelle », divers évènements sont prévus, notamment une parade de culture coréenne et une foire aux arts rassemblant quelque 500 œuvres d’artistes coréens et français. Des spectacles de musique traditionnelle feront monter d’un cran l’ambiance des festivités. Ce n'est pas tout. Les visiteurs pourront également assister à une démonstration de calligraphie et à la fabrication de pinceaux traditionnels, et essayer le hanbok, le vêtement traditionnel coréen.Rouen, en Normandie, est une ville connue pour sa cathédrale Notre-Dame, modèle de 30 tableaux peints par Claude Monet.