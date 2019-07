Photo : YONHAP News

Le week-end s'annonce très chaud sur la péninsule coréenne, avec des maximales de 35℃ à Séoul et Chuncheon, 33℃ à Daejeon et Gwangju, et 30℃ à Daegu. La première alerte canicule de l'année a été déclenchée aujourd'hui dans la capitale ainsi que dans la province de Gyeonggi et une partie du Gangwon. La chaleur devrait perdurer au moins jusqu'en début de semaine prochaine.