Neuf « seowon » intègrent la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Photo : YONHAP News

Neuf « seowon », des académies néoconfucéennes de la dynastie Joseon, viennent d’être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Cette décision a été prise samedi dernier lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial, qui s’est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan.Les neuf sites sont Sosu seowon à Yeongju, Dosan et Byeongsan à Andong, Oksan à Gyeongju, Dodong à Dalseong, Namgye à Hamyang, Pilam à Jangseong, Museong à Jeongeup, et enfin Donam à Nonsan.Selon l’Unesco, ces établissements constituent des preuves culturelles et traditionnelles liées au néoconfucianisme, et illustrent l’évolution de ce courant philosophique adapté aux conditions du pays du Matin clair. Ils présentent donc une « excellente valeur universelle ».La candidature pour l'inscription des seowon, initialement déposée en 2015, a été retirée en raison du renvoi du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). Le gouvernement a donc complété son dossier conformément aux remarques de ce dernier. Grâce à d’importants efforts déployés par les autorités, le nouveau dossier amélioré a pu être retenu en janvier 2018.Rappelons que la Corée du Sud compte à ce jour un total de 14 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, à commencer par la grotte de Seokguram, le temple Bulguksa, mais aussi l'île volcanique et les tunnels de lave de Jeju.