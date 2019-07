Photo : YONHAP News

Après un week-end plutôt ensoleillé et un début de semaine nuageux sur la majeure partie du territoire, le retour du jangma, la mousson coréenne en été, est prévu pour mercredi, à commencer par le sud du pays.Le mercure devrait par conséquent baisser à la mi-semaine. En attendant, il fait toujours chaud dans le nord-ouest avec 32°C à Séoul, et 31°C à Daejeon, 26°C à Daegu, 25°C à Busan et à Jeju.