Les préparatifs pour la reprise des négociations Pyongyang-Washington prennent de l'élan

Photo : YONHAP News

Depuis le dernier tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong-un qui a eu lieu le 30 juin à Panmunjom, les préparatifs pour les négociations en vue de la dénucléarisation de la Corée du Nord s’accélèrent. Dans ce contexte, l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, se rendra à Bruxelles les 8 et 9 juillet puis à Berlin les 10 et 11 juillet. Profitant de son déplacement en Europe, il rencontrera son homologue sud-coréen Lee Do-hoon qui est lui aussi en visite dans la capitale allemande entre le 9 et le 12 juillet.Rappelons que le président américain a annoncé son plan de relancer les discussions sur le nucléaire avec Pyongyang sous deux à trois semaines, suite à sa rencontre avec le leader nord-coréen. Selon son plan, les négociations pourront reprendre avant la fin de ce mois-ci, éventuellement dans une ville européenne.Interrogé sur le but de son déplacement européen, le représentant nucléaire américain a rappelé l’objectif fixé par l’administration Trump qui est de réaliser une dénucléarisation complète et entièrement vérifiée de la Corée du Nord. Il pourrait s’entretenir avec son homologue nord-coréen.Dans un contexte où le locataire de la Maison blanche fait de la récente amélioration des relations avec le régime de Kim Jong-un l’une de ses réalisations les plus importantes, le gouvernement américain pourrait faire preuve de flexibilité afin de donner un coup de pouce aux négociations avec le pays communiste.Dans ce cas, une discussion de haut niveau entre les Etats-Unis et la Corée du Nord pourrait se tenir en marge du Forum régional de l'Asean (ARF), qui se déroulera le 2 août à Bangkok.