L'Institut coréen du développement (KDI) juge que l’économie sud-coréenne stagne depuis quatre mois. Dans son rapport de juillet, il note que l’investissement et l’exportation ont diminué malgré une légère atténuation de la contraction de la consommation.Selon le KDI, la vente au détail a progressé de 3,4 % en mai grâce à un important afflux de touristes étrangers. En revanche, l’investissement en biens d’équipement et dans la construction ont piétiné. En juin, le volume des exportations de semi-conducteurs et de produits pétroliers a dégringolé de 13,5 % sur un an.La production des industries minière et manufacturière a marqué le pas, tandis que celle du secteur tertiaire s’est contentée d’une faible croissance, hormis dans l’industrie de la santé et de la protection sociale.Enfin, on constate une forte augmentation du nombre de nouveaux actifs grâce à la politique d’emploi mise en place par le gouvernement.