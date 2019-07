Moody’s maintient la note de la Corée du Sud à « Aa2 »

Photo : YONHAP News

Moody’s maintient sa note pour la Corée du Sud à Aa2 et qualifie la perspective de son économie de « stable ». Rappelons que l'agence internationale de notation financière a relevé en décembre 2015 la note souveraine du pays du Matin clair de Aa3 à Aa2, la troisième note la plus élevée sur son échelle.Selon elle, l’économie sud-coréenne s’appuie sur des fondements extrêmement robustes en matière d’économie et de finance, même si elle est exposée à des risques géopolitiques constants.Les agences de notation Fitch et Standard & Poor's (S&P) ont également décidé de conserver leur note pour le pays du Matin clair, respectivement à AA- et à AA.