Tokyo cherche à élargir la restriction des exportations à d'autres produits

Photo : KBS News

Une semaine après l’annonce par Tokyo de la restriction des exportations vers Séoul, le gouvernement japonais envisage de prendre de nouvelles mesures de rétorsion. Selon la NHK, le Japon augmentera le nombre de produits concernés par ses sanctions économiques si aucune mesure d’amélioration n’est prise par la Corée du Sud. Les nouveaux produits qui pourraient rejoindre les trois matériaux pénalisés sont les machines-outils et les fibres de carbone.La pression ne s’arrête pas là. Si le gouvernement de Moon Jae-in reste immobile, le pays du Matin clair pourrait être exclu de la liste des bénéficiaires de l’exemption d’autorisation à l’exportation.Rappelons que le Premier ministre japonais a récemment évoqué non seulement les conflits liés aux anciennes femmes de réconfort et aux travailleurs forcés pendant la Seconde guerre mondiale, mais aussi le non-respect par Séoul des sanctions visant le régime de Kim Jong-un. Cependant, aucune preuve n’a été apportée sur un quelconque commerce illégal entre les deux Corées.Shinzo Abe cherche ainsi à diviser le milieu économique japonais qui se montre critique vis-à-vis de ses mesures restrictives et le sentiment antijaponais qui se renforce de plus en plus dans le sud de la péninsule.