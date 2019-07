Ouverture de l'audition parlementaire du futur procureur général

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation de la nomination de Yoon Seok-yeol au poste de procureur général a débuté ce matin à 10h. Avant même d’interroger le candidat, les députés des partis au pouvoir et de l’opposition ont prononcé chacun leur discours liminaire durant plus d’une heure et demie.Le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l'opposition, a exigé la soumission de nombreux documents liés aux soupçons qui pèsent sur le futur procureur général. Il a notamment remis en question le verdict de non-lieu dont a bénéficié le frère d’un de ses proches, accusé d’avoir reçu un pot-de-vin. Face à cette demande, le Minjoo a parlé de tactique politique destinée à faire perdre du temps. Selon le parti présidentiel, si cette décision juridique est problématique, c’est Hwang Kyo-ahn, ministre de la Justice à l’époque sous la présidence de Park Geun-hye, qu’il faut auditionner.Les partis d’opposition ont également pointé du doigt le fait que l’agence événementielle gérée par l’épouse de Yoon a été sponsorisée par des sociétés qui faisaient l’objet d’une enquête.