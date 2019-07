L'armée sud-coréenne renforce sa capacité de surveillance maritime

Photo : YONHAP News

Suite de l’affaire de l’intrusion, le 15 juin dernier, d’un bateau de pêche nord-coréen au port de Samcheok, du côté sud de la frontière maritime intercoréenne (NLL). Le ministère sud-coréen de la Défense a rendu compte à la Commission parlementaire ad-hoc des mesures destinées à renforcer la surveillance autour de la ligne de démarcation en mer de l'Est.Tout d'abord, un navire supplémentaire sera déployé aux alentours de la NLL. Davantage d'avions de patrouille maritime seront déployés. Et des hélicoptères sans pilote seront mobilisés pour transmettre des images pertinentes en temps réel.Par ailleurs, dix nouveaux radars maritimes dernier cri seront progressivement introduits d'ici 2025, ainsi que quarante capteurs thermiques. La formation du personnel manipulant les radars sera également renforcée. Tout cela dans le but d'améliorer le système de surveillance tout comme la capacité d'identification via les radars.