Des associations de sud-Coréens aux Etats-Unis cherchent à échanger avec la Corée du Nord

Photo : KBS News

Le « naengmyeon », un plat de nouilles représentatif de la Corée du Nord, sera présenté en septembre à un festival des sud-Coréens de Los Angeles. En effet, la filiale à Pékin de l'Okryugwan, un restaurant nord-coréen bien connu pour ces nouilles de sarrasin et de pommes de terre, a formulé à la fondation du festival son souhait de participer à cette manifestation culturelle pour les expatriés sud-coréens.Le festival a ainsi invité une trentaine de nord-Coréens, dont cinq cuisiniers et dix professionnels du spectacle. Si cette délégation se rend à l'événement, elle sera la première à visiter les Etats-Unis depuis la rencontre surprise entre les dirigeants nord-coréen et américain fin juin à Panmunjom.Ce n'est pas tout. Le bureau à Los Angeles de la Commission consultative pour la réunification de la Corée envisage d'organiser des retrouvailles de familles séparées par la guerre fratricide. De leur côté, des industriels d'origine coréenne de cette ville américaine souhaitent visiter le pays communiste pour y faire des investissements.Les associations coréennes implantées dans le pays de l'Oncle Sam s'attendent ainsi au développement des échanges civils, qui contribuera à instaurer la paix sur la péninsule. Or, tout échange avec le royaume ermite sous le coup des sanctions onusiennes nécessite le feu vert de Washington.