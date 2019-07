Séoul dépêche son 11e détachement de troupes au Soudan du Sud

Photo : YONHAP News

L'armée de terre a organisé aujourd'hui une cérémonie de départ de ses soldats pour le Soudan du Sud. Il s'agit du 11e contingent de la troupe « Hanbit » envoyée dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies. La cérémonie s'est déroulé en présence de 1 200 invités, dont quelque 280 militaires et leurs familles.Ces soldats ont passé un examen à l'issue duquel seul un candidat sur six a été retenu. Ils ont ensuite reçu une formation de huit semaines, durant laquelle ils se sont entraînés pour assurer leur défense et celle de la troupe. Ils ont également appris la culture et la langue de leur pays d'accueil.Le déplacement des soldats s'effectuera en deux temps, aujourd'hui et le 22 juillet.