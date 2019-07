Le Brésil met la culture coréenne à l'honneur

Photo : KBS News

La 3e édition du salon de la « hallyu », la vague de la culture populaire sud-coréenne, a été organisé samedi, heure locale, à Sao Paulo au Brésil. Des concerts de k-pop ont fasciné plus de 20 000 spectateurs, tandis que des démonstrations de taekwondo ont séduit les habitants de la capitale brésilienne. En effet, depuis la représentation du groupe BTS dans la ville en mai dernier, l'engouement pour la culture coréenne ne cesse de croître.Nombre de spectacles, d'expositions et de jeux étaient au programme cette année : une audition de k-pop, une classe de ssireum, la lutte coréenne traditionnelle, ou encore un concours de langue coréenne.Le déménagement du centre culturel coréen dans le quartier culturel de Sao Paulo, prévu en août, contribuera à la promotion de la hallyu dans le plus grand pays d'Amérique latine.