Séoul dément un possible transfert au Nord de matériaux pouvant être utilisés à des fins militaires

Photo : KBS News

Le Japon évoque donc la possibilité que la Corée du Sud ait livré au Nord des matériaux pouvant être utilisés à des fins militaires, sans pour autant présenter de preuves concrètes. Il peut s’agir par exemple du gaz de gravure pouvant servir, selon Tokyo, à enrichir l’uranium ou à produire des armes chimiques.Le gouvernement sud-coréen a réfuté cette version. Il martèle que les trois matériaux japonais de haute technologie comme le gaz en question, dont le Japon limite dorénavant les exportations vers la Corée du Sud, n’ont jamais été transmis au pays communiste.Un responsable du ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a précisé que ces matériaux étaient classés comme des produits stratégiques et qu’il passait au peigne fin leurs importations et exportations.Les professionnels de l’industrie expliquent eux aussi que logiquement parlant, il n’est pas raisonnable de parler d'un transfert de gaz de gravure, ce matériau étant très onéreux et délicat à conserver et transporter.Pas de preuves non plus selon lesquelles le gouvernement et les groupes d’affaires sud-coréens n’ont pas respecté les sanctions contre Pyongyang. L’an dernier, les deux Corées s’étaient mises d’accord pour reconnecter leurs liaisons ferroviaires. Mais les travaux n’ont pu débuter, puisque les équipements nécessaires pour ce projet risquaient de rentrer dans le champ des produits interdits. Et Séoul se concerte toujours avec Washington chaque fois qu’il projette d’accorder même une aide alimentaire aux nord-Coréens.