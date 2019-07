Les sud-Coréens dépensent plus en Asie et moins en Europe

Photo : YONHAP News

Les dépenses des touristes sud-Coréens ont diminué aux Etats-Unis et en Europe, alors que celles au Japon et dans les pays d’Asie du Sud-est sont en augmentation. Selon les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK), les sud-Coréens ont dépensé 6 640 millions de dollars l’année dernière aux USA et 5 800 millions de dollars sur le Vieux continent, ce qui correspond à une baisse respective de 6,4 % et de 6,3 % en glissement annuel.En revanche, les habitants du pays du Matin clair se sont montrés plus dépensiers dans l’archipel nippon en déboursant 5 170 millions de dollars en 2018, soit 210 millions de dollars de plus qu’en 2017. La hausse était particulièrement sensible en Asie du Sud-est avec 16,3 %. Là-bas, les dépenses des touristes sud-coréens ont été estimées à 8 360 millions de dollars l’an dernier.Il faut savoir que ces chiffres comprennent non seulement les dépenses liées aux activités touristiques, mais aussi aux services pédagogiques. Cependant, le tourisme l’emporte largement sur l’éducation.Selon l’Office du tourisme sud-coréen, le nombre de visiteurs au Japon a progressé de 5,6 % pour atteindre 7 540 000 en 2018. Mais c’est le Vietnam qui a vu un véritable afflux de sud-Coréens avec une hausse de 42,2 %. Environ 3 440 000 d’entre eux s’y sont rendus l’an dernier. Durant la même période, la Corée du Sud a accueilli davantage de touristes japonais, ce qui a réduit le déficit de la balance touristique. Une autre bonne nouvelle est le retour massif des Chinois. Ainsi, le pays a affiché un solde positif de sa balance touristique à hauteur de 4 670 millions de dollars.A noter que les dépenses des sud-Coréens à l'étranger dépassent celles des étrangers au pays du Matin clair depuis 2000. En 2018, le déficit a atteint 16,65 milliards de dollars en matière de tourisme.