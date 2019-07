Tokyo continue d’évoquer une possible violation par Séoul des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Au Japon, après un haut responsable du Parti libéral démocrate au pouvoir et le Premier ministre, c’est au tour du secrétaire général adjoint du gouvernement de faire le lien entre ses restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud et la possibilité que celle-ci viole les sanctions contre sa voisine du Nord.« Il est vrai que ces restrictions ont pour toile de fond quelque chose qui est inconvenable », a dit Yasutoshi Nishimura. Il a précisé que son pays ne communiquait plus avec Séoul sur « la gestion des exportations » depuis plus de trois ans au moins.L’ambassade de Corée du Sud à Tokyo a aussitôt démenti. Selon elle, il n’existe même pas de règlement qui définit ces consultations bilatérales. Des diplomates sud-coréens ont tenté de rencontrer des personnalités politiques et des responsables gouvernementaux japonais pour obtenir plus de précisions là-dessus, mais ceux-ci refusent de les recevoir.Cela fait penser que la mesure ferait partie des stratégies de campagne du pouvoir pour les sénatoriales prévues le 21 juillet. Afin de présenter un projet d’amendement de la Constitution pacifiste, Shinzo Abe doit s'assurer une large victoire aux élections.