A la veille du retour généralisé de la pluie sur la péninsule, les nuages se forment petit à petit, à commencer par le sud et l'est du territoire où des averses sont même attendues localement dans la journée, notamment dans les régions intérieures des provinces de Jeolla du Sud et de Gyeongsang du Sud.Avant une baisse du mercure prévue demain, les températures sont toujours en hausse ce mardi, avec 33℃ à Séoul, 31℃ à Daejeon, 27℃ à Daegu et 25℃ sur l'île de Jeju.