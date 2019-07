La Corée du Nord célèbre le 25e anniversaire de la mort de Kim Il-sung

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a commémoré hier le 25e anniversaire du décès de son fondateur, Kim Il-sung. Lorsqu’une sirène a retenti à midi dans l’ensemble du pays, les habitants ont respecté debout quelques instants de silence à sa mémoire.Le dirigeant Kim Jong-un est allé se recueillir devant le mausolée du palais du Soleil Kumsusan, où repose la dépouille de son grand-père. Une première apparition depuis sa rencontre avec les présidents sud-coréen et américain le 30 juin à Panmunjom. Puis il a assisté à une cérémonie commémorative au cours de laquelle tous les participants ont déclaré leur loyauté au régime et souhaité la construction d’un pays économiquement puissant.Lors de cette cérémonie, on a une nouvelle fois pu constater que Kim Yo-jong avait connu une ascension politique fulgurante. La petite sœur de Kim III occuperait désormais l’un des dix premiers postes dans la hiérarchie de l'Etat. Effectivement, elle a été observée assise au premier rang de la tribune des dirigeants du pays, aux côtés de personnalités politiques du régime.Son titre officiel est celui de première directrice adjointe du département de la propagande du parti. Mais elle aurait une influence bien plus importante que son statut.