Steve Biegun entame son déplacement à Bruxelles et Berlin pour parler de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a entamé hier un voyage de quatre jours en Belgique et en Allemagne.A Bruxelles, sa première destination, Steve Biegun a pris part à une réunion entre les délégations américaine et belge, qui s’est tenue hier à l’ambassade des Etats-Unis. Elle a été consacrée en particulier aux efforts pour dénucléariser la Corée du Nord et au rôle du pays d’Europe, qui est membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, dans ce processus.Aujourd’hui, il rencontrera les représentants des membres de l’Otan, à son siège dans la capitale belge. L’émissaire américain doit les briefer sur les résultats des retrouvailles entre son président et le leader nord-coréen, le 30 juin à Panmunjom.Il se dirigera ensuite vers Berlin où il retrouvera aussi son homologue sud-coréen, Lee Do-hoon.Son déplacement dans la capitale allemande, où le pays communiste a ouvert son ambassade, permet de soulever la possibilité d’une rencontre avec des responsables nord-coréens, comme il y avait eu un contact de travail en Suède entre les deux Corées et les USA en amont du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un en février.A l’issue de son récent entretien avec celui-ci à Panmunjom, le président américain a prévu que les deux pays reprendraient contact sous deux à trois semaines.