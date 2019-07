Lee Do-hoon s’envole pour l’Allemagne

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon s’est envolé aujourd’hui pour l’Allemagne. Interrogé à l’aéroport par les journalistes, il a affirmé s’attendre à ce que les Etats-Unis et la Corée du Nord reprennent à la mi-juillet leurs discussions de travail sur la dénucléarisation.Afin d’étayer ses propos, il a évoqué le fait que lors de la rencontre, le 30 juin à Panmunjom, des dirigeants nord-coréen et américain, ceux-ci avaient affirmé que ces pourparlers se tiendraient d’ici deux à trois semaines et que le secrétaire d’Etat américain avait lui aussi parlé de la mi-juillet.Questionné sur le lieu du contact de travail, le haut diplomate sud-coréen a dit que ce n’était pas à lui d’en parler. Il s’est contenté d’annoncer croire que les deux pays intéressés travaillent étroitement pour le déterminer. Les noms de plusieurs villes et pays commencent à circuler. Il s’agit de Pyongyang, Panmunjom, de la Suède, de la Thaïlande et de la Mongolie, entre autres.En Allemagne, Lee a rendez-vous avec le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun. Les deux hommes échangeront, de façon approfondie, sur les moyens de faire avancer le processus de paix dans la péninsule.