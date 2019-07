Arrestation d’un sud-Coréen auteur de violences contre sa femme vietnamienne

Photo : YONHAP News

Un certain Kim, auteur de coups sur sa femme originaire du Vietnam au point de la blesser grièvement, vient d’être arrêté. Le visage dissimulé sous une casquette et un masque, il a assisté aujourd’hui à l’interrogatoire préalable à l’émission d’un mandat d’arrêt.Le prévenu a enregistré en mars dernier son mariage avec cette Vietnamienne qu’il a rencontrée il y a quatre ans. Il a expliqué à la police l’avoir frappée violemment en raison de la barrière linguistique. Le tribunal a délivré le mandat d’arrêt contre lui, invoquant le risque de fuite.Aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élèvent pour exiger le renforcement des sanctions contre les auteurs de violences conjugales et la protection des droits des femmes immigrées. Le préfet de police s’est engagé à faire toute la lumière sur cette affaire.Actuellement hospitalisée avec son enfant, la victime a exprimé son souhait de divorcer et de faire condamner son mari.