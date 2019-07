Les étrangers séjournant plus de six mois en Corée du Sud devront cotiser à la sécurité sociale

Photo : YONHAP News

Tout étranger séjournant plus de six mois au pays du Matin clair doit désormais s’inscrire à la sécurité sociale. Dans le cas contraire, il devra s’acquitter de l’intégralité des frais médicaux. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a affirmé que le projet d’amendement du décret d’application de la loi relative à la sécurité sociale avait été adopté lors du conseil des ministres tenu aujourd’hui.Suite à sa mise en place, les étrangers ou les expatriés sud-coréens dont le séjour en Corée du Sud dépasse six mois auront l’obligation de s’affilier à la sécu. Dans le cas contraire, ils ne pourront pas bénéficier de la couverture de l'assurance maladie.Ceux qui sont déjà couverts par un régime d’assurance maladie à l’étranger seront exemptés de cette obligation une fois déposée leur demande de non-affiliation.