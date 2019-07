Restrictions sur les exportations : Tokyo refuse la demande de Moon Jae-in d'engager des consultations

Photo : YONHAP News

Le Japon a refusé la demande formulée hier par le président sud-coréen Moon Jae-in, qui l’avait exhorté à mener des consultations officielles entre les deux pays sur les nouvelles règles restrictives qu’il applique sur les exportations de certains matériaux de haute technologie vers le pays du Matin clair.Son ministre de l’Economie et de l’Industrie, Hiroshige Seko, s’est en effet montré réticent devant l’offre présidentielle. Dans une conférence de presse, il a affirmé que la nouvelle mesure ne faisait pas l’objet de consultations. Selon lui, il ne s’agit que d’une révision des règles existantes, et non de leur durcissement, pour une meilleure gestion des exportations. Son gouvernement n’envisage donc pas de la retirer. Il étudie pourtant la possibilité d’accepter des discussions de travail avec les autorités sud-coréennes concernées par le dossier.Au sujet de la possibilité pour Séoul de porter plainte devant l’Organisation mondiale du commerce contre son pays, le ministre japonais a mis en avant que les restrictions en question n’étaient pas contraires aux règles de l’OMC.Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, a tenu des propos identiques lors d’un point de presse. Suga est aussi le secrétaire général du gouvernement.Précédemment, le quotidien Yomiuri Shimbun a rapporté que le gouvernement de Shinzo Abe envisageait d’engager ses premières concertations de travail avec les autorités sud-coréennes. Si cette information est confirmée, ce sera dans le courant de la semaine à Tokyo.