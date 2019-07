La classe politique reste partagée après l’audition de confirmation du candidat au poste de procureur général

Photo : YONHAP News

Après l’audition parlementaire hier de Yoon Seok-youl, choisi par Moon Jae-in comme candidat au poste de procureur général, le Minjoo, au pouvoir, et les deux principaux partis de l’opposition sont partagés quant à la confirmation de sa nomination. D’autant plus qu’à la fin de son grand oral, le candidat a dû exprimer ses regrets à l’égard d’un soupçon qui pesait sur lui.L’opposition, en particulier, le Parti Liberté Corée (PLC), sa première force, l’a suspecté d’avoir présenté, dans le passé, un avocat pour un ancien chef du fisc d’un arrondissement de Séoul. Celui-ci était alors interrogé par la police pour avoir touché des pots-de-vin. Au début de l’audition d'hier, il a nié les faits. Pourtant, le PLC a dénoncé un parjure, dévoilant au dernier moment un enregistrement audio prouvant, semble-t-il, les faits.Le PLC et le Bareun-Avenir ont alors demandé à Yoon de retirer de son propre gré sa candidature au poste.Le parti présidentiel ne veut pas l’entendre de cette oreille. Selon lui, le candidat est un magistrat qui convient pour le poste.