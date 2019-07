Restrictions sur les exportations : Séoul convoque un responsable de l’ambassade du Japon

Photo : YONHAP News

Séoul a réagi aux propos tenus par le Premier ministre japonais, qui semble avoir lié les sanctions contre la Corée du Nord et les nouvelles règles de son gouvernement qui entravent l’exportation de matériaux pour smartphones vers la Corée du Sud.Le ministère des Affaires étrangères a fait venir hier soir un diplomate de l’ambassade du Japon à son siège. Il a alors indiqué que les propos de Shinzo Abe étaient loin de la vérité. Du coup, il a exprimé ses regrets et sa protestation.Invité sur un plateau de télévision dimanche, le chef du gouvernement nippon avait mis en avant qu’au regard de la question du travail forcé de Coréens pour les entreprises japonaises pendant la Seconde guerre mondiale, il était clair que la Corée du Sud n’honore pas ses engagements internationaux. Et d’ajouter que cela laisse entrevoir qu’il pourrait y avoir des problèmes aussi dans l’application des sanctions contre la Corée du Nord et dans la gestion de son commerce extérieur.