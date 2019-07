Restrictions sur les exportations : passe d’armes à l’OMC entre la Corée du Sud et le Japon

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon se sont affrontés à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur le durcissement par Tokyo des conditions de certaines exportations vers le pays du Matin clair.Au conseil du commerce des marchandises de l’organisation, Séoul a exprimé ses profonds regrets. Sa représentante permanente à Genève Paik Ji-ah a expliqué aux autres pays qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion économique prise à des fins politiques. Elle a aussi évoqué le fait que le gouvernement de Shinzo Abe l’avait annoncée aussitôt après avoir plaidé pour un commerce libre et impartial en tant que pays hôte du sommet du G20 fin juin. Dans la foulée, elle a demandé des explications du Japon sur cette mesure et son retrait rapide.Pour la diplomate sud-coréenne, les raisons invoquées par le pays voisin pour justifier ses restrictions, à savoir la « confiance entamée » envers Séoul et « une situation inconvenable », enfreignent les règles de l’OMC.Son homologue japonais Junichi Ihara s’est défendu en affirmant que la mesure en question ne consistait pas à limiter les exportations, mais qu’elle avait été prise simplement pour revoir le système nippon d’exportations liées à la sécurité nationale.