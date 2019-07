Les visites américaines de responsables sud-coréens de la diplomatie et du commerce se succèdent

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen se mobilise aussi pour se défendre auprès des pays étrangers, en particulier les USA. Pour ce faire, plusieurs de ses hauts responsables de la diplomatie et du commerce extérieur se rendent aux Etats-Unis.Le directeur général en charge des affaires économiques bilatérales au sein du ministère des Affaires étrangères Kim Hee-sang est le premier à le faire. Il s’envole aujourd’hui pour Washington. Il y rencontrera notamment Roland de Marcellus, qui est le sous-secrétaire d’Etat adjoint pour la finance et le développement internationaux. Les deux hommes discuteront pour l’essentiel des sujets à aborder lors d’une réunion économique de haut niveau entre les deux pays, prévue au second semestre de l’année. Les représailles économiques japonaises semblent aussi s’inviter dans leur conversation.Kim sera également reçu par le sous-secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie de l'Est et le Pacifique Marc Knapper. Lors de cet échange, le premier fera aussi état de l’impact de la mesure de Tokyo sur le pays de l’oncle Sam.Après Kim, ce sera au tour de la ministre déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, d’effectuer un déplacement aux Etats-Unis.C’est dans ce contexte que le secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Asie orientale et le Pacifique David Stillwell prévoit une tournée dans quatre pays d’Asie, dont le Japon et la Corée du Sud, où il est attendu demain et mercredi prochain respectivement. L’attention se porte sur la possibilité pour lui d’offrir sa médiation entre les deux principaux alliés de son pays dans la région.