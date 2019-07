Hyundai E&C décroche un contrat de 2,7 milliards de dollars en Arabie Saoudite

Photo : YONHAP News

Hyundai Engineering & Construction a remporté hier, heure locale, une commande de 2,7 milliards de dollars de la part de Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures.Il s’agit du « package 6 » et du « package 12 » du projet de développement du gisement pétrolier offshore de Marjan, à 250 km de Dammam, une ville dans l’est du pays. Le premier consiste à agrandir des usines de manière à traiter 300 000 barils de pétrole brut et de gaz supplémentaires par jour. Le coût de ces travaux s’élève à 1,48 milliard de dollars. Quant au second, il s’agit de mettre en place les infrastructures nécessaires pour l’exploitation des usines, telles que des installations électriques et d’alimentation en eau. Il représente la somme de 1,25 milliard de dollars. La durée des travaux devrait être de 41 mois pour les deux projets.Pour décrocher ce marché, le conglomérat a dû se livrer à une compétition acharnée avec d’autres multinationales. Le commanditaire a justifié son choix par la capacité technologique et managériale du géant sud-coréen.