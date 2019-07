Dénucléarisation : Steve Biegun demande la coopération des Etats membres de l’Otan

Photo : YONHAP News

Avant de se rendre à Berlin, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a fait escale à Bruxelles. Là-bas, après une réunion avec ses interlocuteurs belges, Steve Biegun a visité hier le siège de l’Otan, l'organisation du traité de l'Atlantique nord. L’occasion pour lui de briefer ses 29 Etats membres sur la récente évolution du processus de dénucléarisation du pays communiste et de demander en même temps leur coopération en vue de le faire avancer.Concrètement, il a expliqué en détail les résultats du deuxième sommet entre son président et le leader nord-coréen à Hanoï en février et ceux de leur rencontre de Panmunjom le 30 juin.L’émissaire américain a alors évoqué le fait que Pyongyang et Washington étaient convenus de relancer bientôt les négociations de travail visant à trouver une issue à la question nucléaire et que ces discussions porteraient sur les moyens de concrétiser l’accord intervenu lors du premier sommet Kim-Trump de Singapour en juin 2018.Les représentants des membres de l’Alliance atlantique ont alors montré un grand intérêt pour l’avenir de ces pourparlers ainsi que pour le rôle de la Chine et de la Russie.Toujours dans la capitale belge, Biegun a aussi rencontré des responsables de l’Union européenne.