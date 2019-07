L’adhésion de Pyongyang au TICE s’invite dans les discussions américano-belges

Photo : YONHAP News

A propos du déplacement à Bruxelles de Steve Biegun.On en sait un peu plus sur ses discussions avec des responsables belges. Les deux parties ont échangé sur les moyens d’amener Pyongyang à rejoindre lui aussi le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Avec pour but d’institutionnaliser le gel du programme nucléaire nord-coréen.D’après le directeur général de la diplomatie multilatérale au ministère belge des Affaires étrangères, interrogé par écrit par les journalistes de la KBS, lors de la rencontre américano-belge, les deux pays ont porté l’attention sur l’importance pour le régime de Kim Jong-un de ratifier le traité.Pour rappel, le TICE est un accord international interdisant tout essai atomique. Il a été adopté en 1996. Les Etats-Unis l’ont signé mais ne l’ont pas encore ratifié. Quant à la Corée du Nord, elle a annoncé un temps son intention d’y adhérer, sans pour autant avancer de date précise.La Belgique, qui est membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, a salué la volonté de Pyongyang de geler ses essais nucléaires. Mais selon elle, l’important est d’institutionnaliser ce gel via des traités internationaux comme le TICE.