Le festival du film « L’heure d’été » met Bruxelles à l'heure de Séoul

Photo : YONHAP News

Le cinéma sud-coréen s’invite à Bruxelles à l’occasion du festival du film « L’heure d’été » qui se déroule jusqu’au 11 août.Cette manifestation sélectionne chaque année une ville dans le monde pour permettre aux spectateurs de la découvrir à travers le 7e art. Sa 8e édition aborde Séoul afin de célébrer le centenaire du cinéma du pays du Matin clair, en collaboration avec le Conseil du film coréen et le Centre de la culture coréenne en Belgique. 32 œuvres cultes sont proposées au cinéma Galerie.Le directeur du festival, Frédéric Cornet, s’est dit ravi de présenter les œuvres coréennes qui représentent la plus grande diversité des films contemporains.Le coup d’envoi de l’événement a été donné, hier, avec la projection de « Le bon, la brute et le cinglé » réalisé par Kim Jee-woon. L’affluence était telle que plus de 1 000 spectateurs ont rempli la salle.Dans la liste des films diffusés, on retrouve, entre autres, « Burning » de Lee Chang-dong, « Old boy » de Park Chan-wook et « Dernier train pour Busan » de Yeon Sang-ho. Pendant le festival, divers événements sont prévus, notamment une exposition sur les 100 ans d’histoire du cinéma coréen et un ciné-concert d’Ensemble 0.