Salaire minimum pour 2020 : les partenaires sociaux campent sur leurs positions

Photo : YONHAP News

La Commission nationale de la négociation collective du salaire minimum a repris hier ses discussions afin de déterminer le montant pour l’année prochaine.Les représentants des syndicats ont claqué la porte des négociations, reprochant au patronat, notamment de conglomérats, de réclamer la coupe du salaire sous prétexte de protéger les petits commerçants et industriels.La commission se réunit aujourd’hui encore. La question est de savoir s’ils retournent à la table des pourparlers, qui sont pourtant dans leur dernière phase.Les syndicats et le patronat campent toujours sur leur réclamation respective. Les premiers revendiquent une augmentation à 10 000 wons (7,6 euros) de l’heure et le patronat une réduction à 8 000 wons (6 euros). Soit respectivement une hausse de 19,8 % et une baisse de 4,2 % par rapport à 8 350 wons, le montant versé cette année.Le patron de la commission a annoncé qu’il allait boucler les discussions demain. Mais cela semble compliqué.