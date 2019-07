Le nombre de nouveaux employés à son plus haut niveau en 17 mois

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, le nombre de sud-Coréens qui ont intégré le marché de l’emploi a progressé de 281 000 sur un an. Soit le niveau le plus élevé depuis janvier 2018. C’est ce que nous montrent les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat). La Corée du Sud enregistre ainsi près de 27,4 millions d’actifs.Les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’hôtellerie et de la restauration ont principalement contribué à cette tendance. En revanche, l’administration publique, dont la défense et la protection sociale, ainsi que l’industrie manufacturière ont vu leur chiffre diminuer.Concernant le taux d’emploi chez les 15 à 64 ans, il s’est accru de 0,2 point en glissement annuel pour atteindre 67,2 %, du jamais vu depuis le début du recensement.Par contre, le nombre des chômeurs est au plus haut depuis 1999 avec 1,13 million d’individus. Le taux de chômage a ainsi progressé de 0,3 point pour s’établir à 4 %. Chez les jeunes, le chiffre atteint même 10,4 %, en hausse de 1,4 point sur un an.L'indicateur élargi qui comprend les demandeurs d’emploi potentiels n'a, lui aussi, jamais été aussi élevé avec 24,6 % (+ 1,7 point). Le Kostat a expliqué cette déconvenue par le calendrier des concours de la fonction publique dans les provinces.