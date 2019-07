Restrictions sur les exportations : Moon Jae-in appelle Tokyo à rejoindre les efforts pour une solution diplomatique

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a reçu aujourd’hui à la Cheongwadae des personnalités économiques. Parmi elles, les patrons de 30 conglomérats dont les avoirs dépassent les 10 000 milliards de wons.A cette occasion, il a tout d’abord adressé un message au Japon, qui a commencé jeudi dernier à accroître son contrôle sur les exportations de certains de ses matériaux vers la Corée du Sud. Effectivement, Moon a souhaité que le gouvernement nippon rejoigne lui aussi les efforts pour trouver une solution diplomatique à ce contentieux et qu’il n’aille pas vers une impasse.Le chef de l’Etat a lui aussi démenti les soupçons de livraison à la Corée du Nord de certains matériaux jugés stratégiques. Des soupçons soulevés par le pays du Soleil levant. Selon lui, une telle allégation sans fondement n’est jamais désirable pour l’amitié et la coopération sécuritaire entre les deux voisins.L’occupant de la Maison bleue a ensuite exhorté les entreprises sud-coréennes à parer à toute éventualité, affirmant ne pas pouvoir exclure un prolongement de la situation.Il s’est aussi engagé à prendre une série de mesures à court et à long termes face aux restrictions japonaises. Il s’agit d’établir un système de communication permanente entre son premier secrétaire à la coordination politique, les patrons de conglomérats et le vice-Premier ministre à l’économie. Il s’agit aussi de diversifier les sources d’importation de matériaux et de pièces détachées utilisés pour les industries phares du pays et d’en produire davantage localement.