Lee Nak-yon va effectuer une tournée diplomatique dans quatre pays

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre doit démarrer en fin de semaine une tournée dans quatre pays.Sa première destination sera le Bangladesh, du 13 au 15 juillet. Sur place, Lee Nak-yon s’entretiendra avec son homologue sur le renforcement du partenariat bilatéral dans la diplomatie, la sécurité, le commerce et la culture, entre autres. Le pays d’Asie du Sud-est souhaite développer son économie en se servant de la Corée du Sud comme exemple.Ensuite, Lee se rendra au Tadjikistan et au Kirghizistan, les zones clés de la « nouvelle politique du Nord » du président de la République Moon Jae-in. Ces pays revêtent une importance stratégique pour pénétrer les marchés de la Russie, de l’Asie centrale et de l’Afghanistan.Au Tadjikistan, le chef du gouvernement sud-coréen rencontrera son homologue afin de discuter de la diversification de la coopération bilatérale en matière de santé, d'industrie forestière et d'éducation. Au Kirghizistan, il demandera notamment la contribution du gouvernement pour le bon déroulement des projets coopératifs, comme celui de l’amélioration de l’hôpital national spécialisé dans les maladies infectieuses.Son voyage prendra fin avec une escale au Qatar du 19 au 21 juillet. Lee en profitera pour encourager l’obtention de contrats par les entreprises sud-coréennes dans les projets de construction des infrastructures ainsi que pour faciliter leur implantation dans le marché.D’après le cabinet du Premier ministre, ces déplacements sont significatifs pour élargir le champ de la diplomatie dans les régions du Sud comme du Nord ainsi que le Moyen-Orient.